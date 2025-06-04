AWG - Arupski florin
Arupski florin je valuta Aruba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Arupski florin tečaj AWG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je AWG, a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Arupski florin i pretvarač valuta.
Statistika Arupski florin
|Naziv
|Arupski florin
|Simbol
|ƒ
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija AWG
|AWG u USD
|Najbolji grafikon AWG
|Grafikon AWG u USD
Profil Arupski florin
|Korisnici
Aruba
Aruba
