AWG - Arupski florin

Arupski florin je valuta Aruba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Arupski florin tečaj AWG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je AWG, a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Arupski florin i pretvarač valuta.

AWGArupski florin

Statistika Arupski florin

NazivArupski florin
Simbolƒ
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija AWGAWG u USD
Najbolji grafikon AWGGrafikon AWG u USD

Profil Arupski florin

Korisnici
Aruba

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.558
GBP / USD1.34892
USD / CHF0.789869
USD / CAD1.36676
EUR / JPY184.247
AUD / USD0.670824

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%