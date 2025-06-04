AWG - Arupski florin

Arupski florin je valuta Aruba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Arupski florin tečaj AWG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je AWG , a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Arupski florin i pretvarač valuta.