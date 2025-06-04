  1. Početna
CRC - Kostarikanski kolon

Kostarikanski kolon je valuta Kostarika. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kostarikanski kolon tečaj CRC u USD. Valutni kod za Koloni je CRC, a simbol valute je ₡. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kostarikanski kolon i pretvarač valuta.

Statistika Kostarikanski kolon

NazivKostarikanski kolon
Simbol
Manja jedinica1/100 = Céntimo
Simbol manje jediniceCéntimo
Najbolja konverzija CRCCRC u USD
Najbolji grafikon CRCGrafikon CRC u USD

Profil Kostarikanski kolon

KovaniceČesto korišteno: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
NovčaniceČesto korišteno: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Središnja bankaSredišnja banka Kostarike
Korisnici
Kostarika

