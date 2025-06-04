CRC - Kostarikanski kolon
Kostarikanski kolon je valuta Kostarika. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kostarikanski kolon tečaj CRC u USD. Valutni kod za Koloni je CRC, a simbol valute je ₡. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kostarikanski kolon i pretvarač valuta.
Statistika Kostarikanski kolon
|Naziv
|Kostarikanski kolon
|Simbol
|₡
|Manja jedinica
|1/100 = Céntimo
|Simbol manje jedinice
|Céntimo
|Najbolja konverzija CRC
|CRC u USD
|Najbolji grafikon CRC
|Grafikon CRC u USD
Profil Kostarikanski kolon
|Kovanice
|Često korišteno: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Novčanice
|Često korišteno: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Središnja banka
|Središnja banka Kostarike
|Korisnici
Kostarika
Zašto vas zanima CRC?
