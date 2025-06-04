MZN - Mozambički metikal

Mozambički metikal je valuta Mozambik. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mozambički metikal tečaj MZN u USD. Valutni kod za Metikaisi je MZN , a simbol valute je MT. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mozambički metikal i pretvarač valuta.