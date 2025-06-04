  1. Početna
MZN - Mozambički metikal

Mozambički metikal je valuta Mozambik. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mozambički metikal tečaj MZN u USD. Valutni kod za Metikaisi je MZN, a simbol valute je MT. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mozambički metikal i pretvarač valuta.

MZNMozambički metikal

Statistika Mozambički metikal

NazivMozambički metikal
SimbolMT
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija MZNMZN u USD
Najbolji grafikon MZNGrafikon MZN u USD

Profil Mozambički metikal

KovaniceČesto korišteno: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
NovčaniceČesto korišteno: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Središnja bankaBanco de Moçambique
Korisnici
Mozambik

