MZN - Mozambički metikal
Mozambički metikal je valuta Mozambik. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mozambički metikal tečaj MZN u USD. Valutni kod za Metikaisi je MZN, a simbol valute je MT. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mozambički metikal i pretvarač valuta.
Statistika Mozambički metikal
|Naziv
|Mozambički metikal
|Simbol
|MT
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija MZN
|MZN u USD
|Najbolji grafikon MZN
|Grafikon MZN u USD
Profil Mozambički metikal
|Kovanice
|Često korišteno: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Novčanice
|Često korišteno: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Središnja banka
|Banco de Moçambique
|Korisnici
Mozambik
Zašto vas zanima MZN?
