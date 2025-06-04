SDG - Sudanska funta
Sudanska funta je valuta Sudan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sudanska funta tečaj SDG u USD. Valutni kod za Funti je SDG, a simbol valute je ج.س.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sudanska funta i pretvarač valuta.
Statistika Sudanska funta
|Naziv
|Sudanska funta
|Simbol
|Funta
|Manja jedinica
|1/100 = Piastre
|Simbol manje jedinice
|Piastre
|Najbolja konverzija SDG
|SDG u USD
|Najbolji grafikon SDG
|Grafikon SDG u USD
Profil Sudanska funta
|Kovanice
|Često korišteno: Piastre1, Piastre5, Piastre10, Funta20, Funta50
|Novčanice
|Često korišteno: Funta1, Funta2, Funta5, Funta10, Funta20
|Središnja banka
|Središnja banka Sudana
|Korisnici
Sudan
