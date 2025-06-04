  1. Početna
SDG - Sudanska funta

Sudanska funta je valuta Sudan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sudanska funta tečaj SDG u USD. Valutni kod za Funti je SDG, a simbol valute je ج.س.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sudanska funta i pretvarač valuta.

Statistika Sudanska funta

NazivSudanska funta
SimbolFunta
Manja jedinica1/100 = Piastre
Simbol manje jedinicePiastre
Najbolja konverzija SDGSDG u USD
Najbolji grafikon SDGGrafikon SDG u USD

Profil Sudanska funta

KovaniceČesto korišteno: Piastre1, Piastre5, Piastre10, Funta20, Funta50
NovčaniceČesto korišteno: Funta1, Funta2, Funta5, Funta10, Funta20
Središnja bankaSredišnja banka Sudana
Korisnici
Sudan

