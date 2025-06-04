XOF - CFA franak BCEAO

CFA franak BCEAO je valuta Afrikaška financijska zajednica (BCEAO). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFA franak BCEAO tečaj XOF u USD. Valutni kod za Franki je XOF , a simbol valute je CFA. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFA franak BCEAO i pretvarač valuta.