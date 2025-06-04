  1. Početna
XOF - CFA franak BCEAO

CFA franak BCEAO je valuta Afrikaška financijska zajednica (BCEAO). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFA franak BCEAO tečaj XOF u USD. Valutni kod za Franki je XOF, a simbol valute je CFA. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFA franak BCEAO i pretvarač valuta.

Statistika CFA franak BCEAO

NazivCFA franak BCEAO
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija XOFXOF u USD
Najbolji grafikon XOFGrafikon XOF u USD

Profil CFA franak BCEAO

KovaniceČesto korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
NovčaniceČesto korišteno: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Središnja bankaBanka središnjih afričkih država
Korisnici
Afrikaška financijska zajednica (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Obala Slonovače, Gvineja-Bisau, Mali, Niger, Senegal, Togo

