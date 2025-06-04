XOF - CFA franak BCEAO
CFA franak BCEAO je valuta Afrikaška financijska zajednica (BCEAO). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFA franak BCEAO tečaj XOF u USD. Valutni kod za Franki je XOF, a simbol valute je CFA. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFA franak BCEAO i pretvarač valuta.
Statistika CFA franak BCEAO
|Naziv
|CFA franak BCEAO
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija XOF
|XOF u USD
|Najbolji grafikon XOF
|Grafikon XOF u USD
Profil CFA franak BCEAO
|Kovanice
|Često korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
|Novčanice
|Često korišteno: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Središnja banka
|Banka središnjih afričkih država
|Korisnici
Afrikaška financijska zajednica (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Obala Slonovače, Gvineja-Bisau, Mali, Niger, Senegal, Togo
