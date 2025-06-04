  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. LRD

lrd
LRD - Liberijski dolar

Liberijski dolar je valuta Liberija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Liberijski dolar tečaj LRD u USD. Valutni kod za Dolar je LRD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Liberijski dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

lrd
LRDLiberijski dolar

Statistika Liberijski dolar

NazivLiberijski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija LRDLRD u USD
Najbolji grafikon LRDGrafikon LRD u USD

Profil Liberijski dolar

KovaniceČesto korišteno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
NovčaniceČesto korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
Središnja bankaSredišnja banka Liberije
Korisnici
Liberija

Zašto vas zanima LRD?

Želim...

Pretplatiti se na ažuriranja e-poštom za LRDDobiti tečajeve LRD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti LRD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34941
USD / CHF0.789968
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.281
AUD / USD0.670896

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%