LRD - Liberijski dolar
Liberijski dolar je valuta Liberija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Liberijski dolar tečaj LRD u USD. Valutni kod za Dolar je LRD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Liberijski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Liberijski dolar
|Naziv
|Liberijski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija LRD
|LRD u USD
|Najbolji grafikon LRD
|Grafikon LRD u USD
Profil Liberijski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Novčanice
|Često korišteno: $5, $10, $20, $50, $100
|Središnja banka
|Središnja banka Liberije
|Korisnici
Liberija
