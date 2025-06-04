  1. Početna
MKD - Makedonski denar

Makedonski denar je valuta Sjeverna Makedonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makedonski denar tečaj MKD u USD. Valutni kod za Denari je MKD, a simbol valute je ден. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makedonski denar i pretvarač valuta.

Statistika Makedonski denar

NazivMakedonski denar
Simbolден
Manja jedinica1/100 = Deni
Simbol manje jediniceDeni
Najbolja konverzija MKDMKD u USD
Najbolji grafikon MKDGrafikon MKD u USD

Profil Makedonski denar

KovaniceČesto korišteno: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
NovčaniceČesto korišteno: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Središnja bankaNacionalna banka Republike Makedonije
Korisnici
Sjeverna Makedonija

