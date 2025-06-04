MKD - Makedonski denar

Makedonski denar je valuta Sjeverna Makedonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makedonski denar tečaj MKD u USD. Valutni kod za Denari je MKD , a simbol valute je ден. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makedonski denar i pretvarač valuta.