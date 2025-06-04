MKD - Makedonski denar
Makedonski denar je valuta Sjeverna Makedonija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makedonski denar tečaj MKD u USD. Valutni kod za Denari je MKD, a simbol valute je ден. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makedonski denar i pretvarač valuta.
Statistika Makedonski denar
|Naziv
|Makedonski denar
|Simbol
|ден
|Manja jedinica
|1/100 = Deni
|Simbol manje jedinice
|Deni
|Najbolja konverzija MKD
|MKD u USD
|Najbolji grafikon MKD
|Grafikon MKD u USD
Profil Makedonski denar
|Kovanice
|Često korišteno: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Novčanice
|Često korišteno: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Republike Makedonije
|Korisnici
Sjeverna Makedonija
Sjeverna Makedonija
