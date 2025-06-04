LBP - Libanonska funta
Libanonska funta je valuta Liban. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Libanonska funta tečaj LBP u USD. Valutni kod za Funti je LBP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Libanonska funta i pretvarač valuta.
Statistika Libanonska funta
|Naziv
|Libanonska funta
|Simbol
|ل.ل
|Manja jedinica
|1/100 = Piastre
|Simbol manje jedinice
|Piastre
|Najbolja konverzija LBP
|LBP u USD
|Najbolji grafikon LBP
|Grafikon LBP u USD
Profil Libanonska funta
|Kovanice
|Često korišteno: ل.ل250, ل.ل500
Rijetko korišteno: ل.ل50, ل.ل100
|Novčanice
|Često korišteno: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Središnja banka
|Banka Libana
|Korisnici
Liban
