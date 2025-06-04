LBP - Libanonska funta

Libanonska funta je valuta Liban. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Libanonska funta tečaj LBP u USD. Valutni kod za Funti je LBP , a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Libanonska funta i pretvarač valuta.