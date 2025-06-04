  1. Početna
LBP - Libanonska funta

Libanonska funta je valuta Liban. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Libanonska funta tečaj LBP u USD. Valutni kod za Funti je LBP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Libanonska funta i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Libanonska funta

NazivLibanonska funta
Simbolل.ل
Manja jedinica1/100 = Piastre
Simbol manje jedinicePiastre
Najbolja konverzija LBPLBP u USD
Najbolji grafikon LBPGrafikon LBP u USD

Profil Libanonska funta

KovaniceČesto korišteno: ل.ل250, ل.ل500
Rijetko korišteno: ل.ل50, ل.ل100
NovčaniceČesto korišteno: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Središnja bankaBanka Libana
Korisnici
Liban

