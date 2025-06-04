  1. Početna
KMF - Komorski franak

Komorski franak je valuta Komori. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Komorski franak tečaj KMF u USD. Valutni kod za Franki je KMF, a simbol valute je CF. Ispod ćete pronaći tečajeve za Komorski franak i pretvarač valuta.

Statistika Komorski franak

NazivKomorski franak
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija KMFKMF u USD
Najbolji grafikon KMFGrafikon KMF u USD

Profil Komorski franak

KovaniceČesto korišteno: Frank25, Frank50, Frank100
NovčaniceČesto korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
Središnja bankaSredišnja banka Komora
Korisnici
Komori

