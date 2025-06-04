KMF - Komorski franak
Komorski franak je valuta Komori. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Komorski franak tečaj KMF u USD. Valutni kod za Franki je KMF, a simbol valute je CF. Ispod ćete pronaći tečajeve za Komorski franak i pretvarač valuta.
Statistika Komorski franak
|Naziv
|Komorski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija KMF
|KMF u USD
|Najbolji grafikon KMF
|Grafikon KMF u USD
Profil Komorski franak
|Kovanice
|Često korišteno: Frank25, Frank50, Frank100
|Novčanice
|Često korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
|Središnja banka
|Središnja banka Komora
|Korisnici
Komori
Komori
