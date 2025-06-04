UGX - Ugandski šiling
Ugandski šiling je valuta Uganda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ugandski šiling tečaj UGX u USD. Valutni kod za Šilinga je UGX, a simbol valute je USh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ugandski šiling i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 30. ožujka 2013. godine, serija 1987. UGX više nije zakonsko sredstvo plaćanja. Valuta će se moći zamijeniti u bilo kojoj komercijalnoj banci do 30. svibnja 2013. godine i u bilo kojoj podružnici Banke Ugande do 30. prosinca 2013. godine.
Prije 1900-ih, jedan od najranijih oblika valute korištenih u Ugandi bio je indijska rupija. Godine 1906. Istočnoafrička rupija zamijenila je indijsku rupiju i koristila se širom Ugande, Kenije i Tanganyike. Istočnoafrički florin zamijenio je rupiju po paritetu 1920. godine, ali samo godinu dana kasnije, Istočnoafrička valuta uvela je Istočnoafrički šiling; bio je vezan za jedan šiling sterling i bio je vrednovan po tečaju od 2 šilinga za 1 florin.
Godine 1966. osnovana je Banka Ugande i uveden je prvi ugandski šiling. Novčanice i kovanice su se nekoliko puta mijenjale kao rezultat promjena u režimu. Zbog visoke inflacije, novi šiling je stvoren 1987. godine po tečaju od 100 starih šilinga za 1 novi. U ožujku 2013. godine, serija 1987. UGX je demonetizirana, a u travnju 2013. godine, manja valuta je promijenjena s 100 na 0.
Statistika Ugandski šiling
|Naziv
|Ugandski šiling
|Simbol
|UGX
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija UGX
|UGX u USD
|Najbolji grafikon UGX
|Grafikon UGX u USD
Profil Ugandski šiling
|Kovanice
|Često korišteno: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Novčanice
|Često korišteno: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Središnja banka
|Banka Ugande
|Korisnici
Uganda
Uganda
