  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. UGX

ugx
UGX - Ugandski šiling

Ugandski šiling je valuta Uganda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ugandski šiling tečaj UGX u USD. Valutni kod za Šilinga je UGX, a simbol valute je USh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ugandski šiling i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 30. ožujka 2013. godine, serija 1987. UGX više nije zakonsko sredstvo plaćanja. Valuta će se moći zamijeniti u bilo kojoj komercijalnoj banci do 30. svibnja 2013. godine i u bilo kojoj podružnici Banke Ugande do 30. prosinca 2013. godine.

Odaberite valutu

ugx
UGXUgandski šiling

Prije 1900-ih, jedan od najranijih oblika valute korištenih u Ugandi bio je indijska rupija. Godine 1906. Istočnoafrička rupija zamijenila je indijsku rupiju i koristila se širom Ugande, Kenije i Tanganyike. Istočnoafrički florin zamijenio je rupiju po paritetu 1920. godine, ali samo godinu dana kasnije, Istočnoafrička valuta uvela je Istočnoafrički šiling; bio je vezan za jedan šiling sterling i bio je vrednovan po tečaju od 2 šilinga za 1 florin.

Godine 1966. osnovana je Banka Ugande i uveden je prvi ugandski šiling. Novčanice i kovanice su se nekoliko puta mijenjale kao rezultat promjena u režimu. Zbog visoke inflacije, novi šiling je stvoren 1987. godine po tečaju od 100 starih šilinga za 1 novi. U ožujku 2013. godine, serija 1987. UGX je demonetizirana, a u travnju 2013. godine, manja valuta je promijenjena s 100 na 0.

Statistika Ugandski šiling

NazivUgandski šiling
SimbolUGX
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija UGXUGX u USD
Najbolji grafikon UGXGrafikon UGX u USD

Profil Ugandski šiling

KovaniceČesto korišteno: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
NovčaniceČesto korišteno: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
Središnja bankaBanka Ugande
Korisnici
Uganda

Zašto vas zanima UGX?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za UGXDobiti tečajeve UGX na moj telefonDobiti API za podatke o valuti UGX za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789546
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670950

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%