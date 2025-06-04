UGX - Ugandski šiling

Ugandski šiling je valuta Uganda. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ugandski šiling tečaj UGX u USD. Valutni kod za Šilinga je UGX , a simbol valute je USh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ugandski šiling i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 30. ožujka 2013. godine, serija 1987. UGX više nije zakonsko sredstvo plaćanja. Valuta će se moći zamijeniti u bilo kojoj komercijalnoj banci do 30. svibnja 2013. godine i u bilo kojoj podružnici Banke Ugande do 30. prosinca 2013. godine.