SLE - Sijeraleonski leone

Sijeraleonski leone je valuta Sijera Leone. Valutni kod za Leoni je SLE. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sijeraleonski leone i pretvarač valuta.

SLE i SLL su zakonsko sredstvo plaćanja do ožujka 2023., u skladu s ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, koji je objavljen 23. rujna 2022.

Statistika Sijeraleonski leone

NazivSijeraleonski leone
SimbolLe
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicec

Profil Sijeraleonski leone

KovaniceČesto korišteno: Le10, Le50, Le100, Le500
NovčaniceČesto korišteno: Le1, Le2, Le5, Le10
Središnja bankaBanka Sijere Leone

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.517
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789718
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.671220

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%