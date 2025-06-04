CVE - Zelenortski eskudo

Zelenortski eskudo je valuta Zelenortska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE u USD. Valutni kod za Eskudi je CVE , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zelenortski eskudo i pretvarač valuta.