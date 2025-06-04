CVE - Zelenortski eskudo
Zelenortski eskudo je valuta Zelenortska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE u USD. Valutni kod za Eskudi je CVE, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zelenortski eskudo i pretvarač valuta.
Statistika Zelenortski eskudo
|Naziv
|Zelenortski eskudo
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo (ukinut)
|Simbol manje jedinice
|Centavo (ukinut)
|Najbolja konverzija CVE
|CVE u USD
|Najbolji grafikon CVE
|Grafikon CVE u USD
Profil Zelenortski eskudo
|Kovanice
|Često korišteno: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Novčanice
|Često korišteno: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Središnja banka
|Banka Zelenortske Ostrva
|Korisnici
Zelenortska Ostrva
Zelenortska Ostrva
