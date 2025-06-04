  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. CVE

cve
CVE - Zelenortski eskudo

Zelenortski eskudo je valuta Zelenortska Ostrva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zelenortski eskudo tečaj CVE u USD. Valutni kod za Eskudi je CVE, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zelenortski eskudo i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

cve
CVEZelenortski eskudo

Statistika Zelenortski eskudo

NazivZelenortski eskudo
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Centavo (ukinut)
Simbol manje jediniceCentavo (ukinut)
Najbolja konverzija CVECVE u USD
Najbolji grafikon CVEGrafikon CVE u USD

Profil Zelenortski eskudo

KovaniceČesto korišteno: $1, $5, $10, $20, $50, $100
NovčaniceČesto korišteno: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Središnja bankaBanka Zelenortske Ostrva
Korisnici
Zelenortska Ostrva

Zašto vas zanima CVE?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za CVEDobiti tečajeve CVE na moj telefonDobiti API za podatke o valuti CVE za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34850
USD / CHF0.790051
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670703

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%