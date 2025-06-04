CDF - Kongoanski franak

Kongoanski franak je valuta Kongo/Kinšasa. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kongoanski franak tečaj CDF u USD. Valutni kod za Franki je CDF , a simbol valute je FC. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kongoanski franak i pretvarač valuta.