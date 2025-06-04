CDF - Kongoanski franak
Kongoanski franak je valuta Kongo/Kinšasa. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kongoanski franak tečaj CDF u USD. Valutni kod za Franki je CDF, a simbol valute je FC. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kongoanski franak i pretvarač valuta.
Statistika Kongoanski franak
|Naziv
|Kongoanski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija CDF
|CDF u USD
|Najbolji grafikon CDF
|Grafikon CDF u USD
Profil Kongoanski franak
|Korisnici
Kongo/Kinšasa
Kongo/Kinšasa
