CDF - Kongoanski franak

Kongoanski franak je valuta Kongo/Kinšasa. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kongoanski franak tečaj CDF u USD. Valutni kod za Franki je CDF, a simbol valute je FC. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kongoanski franak i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Kongoanski franak

NazivKongoanski franak
SimbolFrank
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija CDFCDF u USD
Najbolji grafikon CDFGrafikon CDF u USD

Profil Kongoanski franak

Korisnici
Kongo/Kinšasa

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%