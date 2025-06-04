  1. Početna
BSD - Bahamski dolar

Bahamski dolar je valuta Bahami. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bahamski dolar tečaj BSD u USD. Valutni kod za Dolar je BSD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bahamski dolar i pretvarač valuta.

BSDBahamski dolar

Statistika Bahamski dolar

NazivBahamski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija BSDBSD u USD
Najbolji grafikon BSDGrafikon BSD u USD

Profil Bahamski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
NovčaniceČesto korišteno: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Središnja bankaSredišnja banka Bahama
Korisnici
Bahami

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14616
USD / JPY156.593
GBP / USD1.34859
USD / CHF0.789967
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.250
AUD / USD0.670731

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%