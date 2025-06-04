EGP - Egipatska funta

Prije 19. stoljeća, lokalno kovanice su se koristile u Egiptu zbog nedostatka službene valute u zemlji. Godine 1834. parlamentarni zakon je izdao novu valutu temeljenu na bimetalnom sustavu sastavljenom od zlata i srebra. Ovaj zakon je proveden 1836. godine i Egipatska funta zamijenila je Egipatsku piastaru, koja se koristila otkako je Egipat bio dio Osmanskog Carstva. Godine 1885. bimetalni standard zamijenjen je jedinstvenim zlatnim standardom zbog fluktuacija u vrijednosti srebra.

Godine 1898. osnovana je Nacionalna banka Egipta, koja je počela izdavati prve novčanice godinu dana kasnije. Ove novčanice su bile konvertibilne u zlato do 1914. godine, kada je Egipatska funta usvojila fiksnu tečajnu stopu prema Britanskoj funti. Godine 1961. osnovana je Središnja banka Egipta i dobila je odgovornost za upravljanje i kontrolu nacionalne valute. Godinu dana kasnije, Egipat je napustio Sterling Area i povezao svoju vrijednost s USD-om do 1989. godine. Danas, tečaj Egipatske funte fluktuira dok ga središnja banka pomno upravlja.