EGP - Egipatska funta

Egipatska funta je valuta Egipat. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Egipatska funta tečaj EGP u USD. Valutni kod za Funti je EGP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Egipatska funta i pretvarač valuta.

Prije 19. stoljeća, lokalno kovanice su se koristile u Egiptu zbog nedostatka službene valute u zemlji. Godine 1834. parlamentarni zakon je izdao novu valutu temeljenu na bimetalnom sustavu sastavljenom od zlata i srebra. Ovaj zakon je proveden 1836. godine i Egipatska funta zamijenila je Egipatsku piastaru, koja se koristila otkako je Egipat bio dio Osmanskog Carstva. Godine 1885. bimetalni standard zamijenjen je jedinstvenim zlatnim standardom zbog fluktuacija u vrijednosti srebra.

Godine 1898. osnovana je Nacionalna banka Egipta, koja je počela izdavati prve novčanice godinu dana kasnije. Ove novčanice su bile konvertibilne u zlato do 1914. godine, kada je Egipatska funta usvojila fiksnu tečajnu stopu prema Britanskoj funti. Godine 1961. osnovana je Središnja banka Egipta i dobila je odgovornost za upravljanje i kontrolu nacionalne valute. Godinu dana kasnije, Egipat je napustio Sterling Area i povezao svoju vrijednost s USD-om do 1989. godine. Danas, tečaj Egipatske funte fluktuira dok ga središnja banka pomno upravlja.

Statistika Egipatska funta

NazivEgipatska funta
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Piastre
Simbol manje jedinicePt
Najbolja konverzija EGPEGP u USD
Najbolji grafikon EGPGrafikon EGP u USD

Profil Egipatska funta

KovaniceČesto korišteno: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
NovčaniceČesto korišteno: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
Središnja bankaSredišnja banka Egipta
Korisnici
Egipat, Gaza

