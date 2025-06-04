  1. Početna
NGN - Nigerijska naira

Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN u USD. Valutni kod za Naira je NGN, a simbol valute je ₦. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nigerijska naira i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Nigerijska naira

NazivNigerijska naira
Simbol
Manja jedinica1/100 = Kobo
Simbol manje jediniceKobo
Najbolja konverzija NGNNGN u USD
Najbolji grafikon NGNGrafikon NGN u USD

Profil Nigerijska naira

KovaniceČesto korišteno: Kobo50, ₦1, ₦2
NovčaniceČesto korišteno: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Središnja bankaSredišnja banka Nigerije
Korisnici
Nigerija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34945
USD / CHF0.789976
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.294
AUD / USD0.670902

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%