NGN - Nigerijska naira
Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN u USD. Valutni kod za Naira je NGN, a simbol valute je ₦. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nigerijska naira i pretvarač valuta.
Statistika Nigerijska naira
|Naziv
|Nigerijska naira
|Simbol
|₦
|Manja jedinica
|1/100 = Kobo
|Simbol manje jedinice
|Kobo
|Najbolja konverzija NGN
|NGN u USD
|Najbolji grafikon NGN
|Grafikon NGN u USD
Profil Nigerijska naira
|Kovanice
|Često korišteno: Kobo50, ₦1, ₦2
|Novčanice
|Često korišteno: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Središnja banka
|Središnja banka Nigerije
|Korisnici
Nigerija
