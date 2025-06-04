NGN - Nigerijska naira

Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN u USD. Valutni kod za Naira je NGN , a simbol valute je ₦. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nigerijska naira i pretvarač valuta.