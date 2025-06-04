  1. Početna
PLN - Poljski zlot

Poljski zlot je valuta Poljska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Poljski zlot tečaj PLN u USD. Valutni kod za Zloty je PLN, a simbol valute je zł. Ispod ćete pronaći tečajeve za Poljski zlot i pretvarač valuta.

Statistika Poljski zlot

NazivPoljski zlot
Simbol
Manja jedinica1/100 = Grosze/Groszey
Simbol manje jedinicegr
Najbolja konverzija PLNPLN u USD
Najbolji grafikon PLNGrafikon PLN u USD

Profil Poljski zlot

KovaniceČesto korišteno: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
NovčaniceČesto korišteno: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Središnja bankaNacionalna banka Poljske
Korisnici
Poljska

