PLN - Poljski zlot
Poljski zlot je valuta Poljska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Poljski zlot tečaj PLN u USD. Valutni kod za Zloty je PLN, a simbol valute je zł. Ispod ćete pronaći tečajeve za Poljski zlot i pretvarač valuta.
Statistika Poljski zlot
|Naziv
|Poljski zlot
|Simbol
|zł
|Manja jedinica
|1/100 = Grosze/Groszey
|Simbol manje jedinice
|gr
|Najbolja konverzija PLN
|PLN u USD
|Najbolji grafikon PLN
|Grafikon PLN u USD
Profil Poljski zlot
|Kovanice
|Često korišteno: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Novčanice
|Često korišteno: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Središnja banka
|Nacionalna banka Poljske
|Korisnici
Poljska
Poljska
