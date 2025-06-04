GNF - Gvinejski franak
Gvinejski franak je valuta Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvinejski franak tečaj GNF u USD. Valutni kod za Franki je GNF, a simbol valute je FG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvinejski franak i pretvarač valuta.
Statistika Gvinejski franak
|Naziv
|Gvinejski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija GNF
|GNF u USD
|Najbolji grafikon GNF
|Grafikon GNF u USD
Profil Gvinejski franak
|Novčanice
|Često korišteno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Gvineje
|Korisnici
Gvineja
Gvineja
Zašto vas zanima GNF?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za GNFDobiti tečajeve GNF na moj telefonDobiti API za podatke o valuti GNF za moje poslovanje