GNF - Gvinejski franak

Gvinejski franak je valuta Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvinejski franak tečaj GNF u USD. Valutni kod za Franki je GNF , a simbol valute je FG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvinejski franak i pretvarač valuta.