GNF - Gvinejski franak

Gvinejski franak je valuta Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvinejski franak tečaj GNF u USD. Valutni kod za Franki je GNF, a simbol valute je FG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvinejski franak i pretvarač valuta.

Statistika Gvinejski franak

NazivGvinejski franak
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija GNFGNF u USD
Najbolji grafikon GNFGrafikon GNF u USD

Profil Gvinejski franak

NovčaniceČesto korišteno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Središnja bankaSredišnja banka Republike Gvineje
Korisnici
Gvineja

