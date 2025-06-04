IQD - Irački dinar

Tijekom britanske okupacije u Prvom svjetskom ratu, Indijska rupija je uvedena kao prva službena valuta Iraka. Godine 1932., irački dinar zamijenio je rupiju po tečaju od 1 dinar za 11 rupija i bio je vezan za britansku funtu do 1959. godine. Veza je tada prebačena na američki dolar po tečaju od 1 IQD za 2.8 USD. Nakon Zaljevskog rata 1991. godine, prethodno korištena švicarska tehnologija tiska nije bila dostupna, što je rezultiralo novim novčanicama lošije kvalitete. Prethodne verzije iračkog dinara počele su se nazivati švicarskim dinarima. Zbog pretjeranog tiskanja nove emisije od strane vlade, dinar se brzo devalvirao. Nove dinarske kovanice i novčanice izdane su 2003. godine kako bi zamijenile stare Sadamove novčanice i stvorile jedinstvenu valutu.

Godine 2010., Središnja banka Iraka objavila je svoje planove za redenominaciju iračkog dinara kako bi olakšala gotovinske transakcije. Namjera bi bila ukloniti tri nule iz nominalne vrijednosti novčanica; ali stvarna vrijednost dinara ostala bi nepromijenjena. Iako je u najavi navedeno da će se promjena dogoditi do kraja 2010. godine, nijedna redenominacija nije provedena. Kao što je navedeno od strane Središnje banke Iraka, njihov mandat je "osigurati stabilnost domaćih cijena i poticati stabilan konkurentni tržišni sustav financiranja." Za više informacija o redenominaciji, pročitajte "Iraq Planning Currency Re-denomination."