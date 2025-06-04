DKK - Danska kruna

Valuta u Danskoj prvi put je nastala 1625. godine uvođenjem danskog Rigsdalera. Rigsdaler je bila složena valuta koja je koristila tri podjedinice: marku, skilling i pfenning. Sustav nije imao decimalizaciju i nastavio se koristiti sve do stvaranja Skandinavske monetarne unije 1873. godine. Unija je obvezala Dansku, Norvešku i Švedsku da fiksiraju svoje valute prema zlatu, jedne prema drugima, kako bi stvorile monetarnu stabilnost.

Godine 1875. uvedena je danska kruna kao službeno zakonsko sredstvo plaćanja Danske. Skandinavska monetarna unija raspala se 1914. godine, kada je zlati standard napušten globalno. Danska je zadržala valutu krunu i pokušala je ponovno fiksirati na zlatni standard 1924. godine, ali ju je trajno napustila 1931. godine. Kruna je doživjela još jednu promjenu kada je bila vezana za njemačku Reichsmark tijekom njemačke okupacije od 1940. do 1945. godine. Ponovno je vezana za britansku funtu i američki dolar nakon završetka rata.

Danska kruna i euro

Kao dio Europske unije, Danska je prvotno planirala uvesti euro. Međutim, kada je euro pokrenut 1999. godine, Danska je odustala putem Edinburghskog sporazuma. Godine 2000. održan je referendum kako bi se odlučilo hoće li se euro uvesti ili ne. 53,2% stanovništva bilo je protiv uvođenja eura. Danska kruna ostaje povezana putem Mehanizma tečaja II (ERM II) s tečajem vezanim unutar 2,25% eura.