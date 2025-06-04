MWK - Malavijska kvača
Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK u USD. Valutni kod za Kwachas je MWK, a simbol valute je MK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malavijska kvača i pretvarač valuta.
Statistika Malavijska kvača
|Naziv
|Malavijska kvača
|Simbol
|MK
|Manja jedinica
|1/100 = Tambala
|Simbol manje jedinice
|Tambala
|Najbolja konverzija MWK
|MWK u USD
|Najbolji grafikon MWK
|Grafikon MWK u USD
Profil Malavijska kvača
|Kovanice
|Često korišteno: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
|Novčanice
|Često korišteno: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
|Središnja banka
|Rezervna banka Malavija
|Korisnici
Malavi
Malavi
