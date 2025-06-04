  1. Početna
MWK - Malavijska kvača

Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK u USD. Valutni kod za Kwachas je MWK, a simbol valute je MK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malavijska kvača i pretvarač valuta.

MWKMalavijska kvača

Statistika Malavijska kvača

NazivMalavijska kvača
SimbolMK
Manja jedinica1/100 = Tambala
Simbol manje jediniceTambala
Najbolja konverzija MWKMWK u USD
Najbolji grafikon MWKGrafikon MWK u USD

Profil Malavijska kvača

KovaniceČesto korišteno: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
NovčaniceČesto korišteno: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Središnja bankaRezervna banka Malavija
Korisnici
Malavi

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670915

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%