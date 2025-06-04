MWK - Malavijska kvača

Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK u USD. Valutni kod za Kwachas je MWK , a simbol valute je MK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malavijska kvača i pretvarač valuta.