MDL - Moldavski lej

Moldavski lej je valuta Moldova. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Moldavski lej tečaj MDL u USD. Valutni kod za Lei je MDL, a simbol valute je lei. Ispod ćete pronaći tečajeve za Moldavski lej i pretvarač valuta.

Statistika Moldavski lej

NazivMoldavski lej
SimbolLeu
Manja jedinica1/100 = Ban
Simbol manje jediniceBan
Najbolja konverzija MDLMDL u USD
Najbolji grafikon MDLGrafikon MDL u USD

Profil Moldavski lej

KovaniceČesto korišteno: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
NovčaniceČesto korišteno: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Središnja bankaNacionalna banka Moldove
Korisnici
Moldova

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670921

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%