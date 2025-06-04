MDL - Moldavski lej
Moldavski lej je valuta Moldova. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Moldavski lej tečaj MDL u USD. Valutni kod za Lei je MDL, a simbol valute je lei. Ispod ćete pronaći tečajeve za Moldavski lej i pretvarač valuta.
Statistika Moldavski lej
|Naziv
|Moldavski lej
|Simbol
|Leu
|Manja jedinica
|1/100 = Ban
|Simbol manje jedinice
|Ban
|Najbolja konverzija MDL
|MDL u USD
|Najbolji grafikon MDL
|Grafikon MDL u USD
Profil Moldavski lej
|Kovanice
|Često korišteno: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Novčanice
|Često korišteno: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Moldove
|Korisnici
Moldova
Moldova
Zašto vas zanima MDL?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za MDLDobiti tečajeve MDL na moj telefonDobiti API za podatke o valuti MDL za moje poslovanje