kes
KES - Kenijski šiling

Kenijski šiling je valuta Kenija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kenijski šiling tečaj KES u USD. Valutni kod za Šilinga je KES, a simbol valute je KSh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kenijski šiling i pretvarač valuta.

Statistika Kenijski šiling

NazivKenijski šiling
SimbolKSh
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicec
Najbolja konverzija KESKES u USD
Najbolji grafikon KESGrafikon KES u USD

Profil Kenijski šiling

NadimciBob
KovaniceČesto korišteno: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rijetko korišteno: c50, c40
NovčaniceČesto korišteno: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rijetko korišteno: KSh10, KSh20
Središnja bankaSredišnja banka Kenije
Korisnici
Kenija

