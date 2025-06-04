KES - Kenijski šiling
Kenijski šiling je valuta Kenija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kenijski šiling tečaj KES u USD. Valutni kod za Šilinga je KES, a simbol valute je KSh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kenijski šiling i pretvarač valuta.
Statistika Kenijski šiling
|Naziv
|Kenijski šiling
|Simbol
|KSh
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|c
|Najbolja konverzija KES
|KES u USD
|Najbolji grafikon KES
|Grafikon KES u USD
Profil Kenijski šiling
|Nadimci
|Bob
|Kovanice
|Često korišteno: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rijetko korišteno: c50, c40
|Novčanice
|Često korišteno: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rijetko korišteno: KSh10, KSh20
|Središnja banka
|Središnja banka Kenije
|Korisnici
Kenija
Kenija
Zašto vas zanima KES?
