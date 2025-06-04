BGN - Bugarski lev

Bugarski lev je valuta Bugarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bugarski lev tečaj BGN u USD. Valutni kod za Leva je BGN , a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bugarski lev i pretvarač valuta.

Obavijest: Bugarski Lev (BGN) zamijenjen je Eurom (EUR) 1. siječnja 2026.