BGN - Bugarski lev

Bugarski lev je valuta Bugarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bugarski lev tečaj BGN u USD. Valutni kod za Leva je BGN, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bugarski lev i pretvarač valuta.

Obavijest: Bugarski Lev (BGN) zamijenjen je Eurom (EUR) 1. siječnja 2026.

BGNBugarski lev (zastarjelo)

Bugarski Lev zamijenjen Eurom
Od 1. siječnja 2026. Bugarska je službeno usvojila Euro kao svoju nacionalnu valutu, zamijenivši Bugarski Lev (BGN). Ova tranzicija označava ulazak Bugarske u Eurozonu. Bugarski Lev više nije u opticaju i zamijenjen je Eurom po fiksnom tečaju.

Statistika Bugarski lev

NazivBugarski lev
Simbolлв
Manja jedinica1/100 = Stotinki
Simbol manje jediniceстотинки
Najbolja konverzija BGNBGN u USD
Najbolji grafikon BGNGrafikon BGN u USD

Profil Bugarski lev

NadimciKint (masc), Kinta (fem)
KovaniceČesto korišteno: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
NovčaniceČesto korišteno: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rijetko korišteno: лв1
Središnja bankaBugarska narodna banka
Korisnici
Bugarska

