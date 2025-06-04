BGN - Bugarski lev
Bugarski lev je valuta Bugarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bugarski lev tečaj BGN u USD. Valutni kod za Leva je BGN, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bugarski lev i pretvarač valuta.
Obavijest: Bugarski Lev (BGN) zamijenjen je Eurom (EUR) 1. siječnja 2026.
Bugarski Lev zamijenjen Eurom
Od 1. siječnja 2026. Bugarska je službeno usvojila Euro kao svoju nacionalnu valutu, zamijenivši Bugarski Lev (BGN). Ova tranzicija označava ulazak Bugarske u Eurozonu. Bugarski Lev više nije u opticaju i zamijenjen je Eurom po fiksnom tečaju.
Statistika Bugarski lev
|Naziv
|Bugarski lev
|Simbol
|лв
|Manja jedinica
|1/100 = Stotinki
|Simbol manje jedinice
|стотинки
|Najbolja konverzija BGN
|BGN u USD
|Najbolji grafikon BGN
|Grafikon BGN u USD
Profil Bugarski lev
|Nadimci
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Kovanice
|Često korišteno: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Novčanice
|Često korišteno: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rijetko korišteno: лв1
|Središnja banka
|Bugarska narodna banka
|Korisnici
Bugarska
Bugarska
Zašto vas zanima BGN?
