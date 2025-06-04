NOK - Norveška kruna
Norveška kruna je valuta Norveška. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Norveška kruna tečaj NOK u USD. Valutni kod za Krone je NOK, a simbol valute je kr. Ispod ćete pronaći tečajeve za Norveška kruna i pretvarač valuta.
Rigsdaler je korišten kao glavna valuta u Norveškoj do 1816. Tijekom tog razdoblja, danska valuta također je cirkulirala u Norveškoj, budući da su dvije zemlje bile u političkoj uniji. Godine 1816. osnovana je moderna središnja banka Norveške, Norges Bank, a monetarna jedinica promijenjena je u Speciedaler. Valuta je devalvirana 1830. i tada je vezana uz srebro na fiksnoj osnovi. Godine 1875. Norveška se pridružila Skandinavskoj monetarnoj uniji (SMU) i usvojila Krunu kao svoju službenu valutu. Unija je trajala do 1914. godine, iako su sve zemlje zadržale svoje valute nakon toga. Norveška Kruna kretala se na i s zlatnog standarda i također je bila vezana uz niz različitih valuta po raznim tečajevima.
- 1916-1920, 1928-1931: Kruna je stavljena na zlatni standard
- 1931: Valuta je fiksirana na Britansku funtu po tečaju od 19.9 Krona za 1 Funtu
- 1939: Ponovno je vezana uz Američki dolar po tečaju od 4.4 Krona za 1 Dolar
- 1940: Pod njemačkom okupacijom, ponovno je vezana uz Reichsmark po tečaju od 1 Kruna za 0.6 Reichsmark
- 1945: Veza je prebačena na Funtu, ovaj put po tečaju od 20 Krona za 1 Funtu
- 1949: Veza Krune mijenja se na Američki dolar po tečaju od 7.142 NOK za 1 USD
- 1971: Norveška Kruna počinje slobodno fluktuirati na tržištu
- 1978: NOK je tada povezan s košarom valuta
- 1992: Valuta je puštena da slobodno fluktuira na tržištu
Statistika Norveška kruna
|Naziv
|Norveška kruna
|Simbol
|kr
|Manja jedinica
|1/100 = øre
|Simbol manje jedinice
|øre
|Najbolja konverzija NOK
|NOK u USD
|Najbolji grafikon NOK
|Grafikon NOK u USD
Profil Norveška kruna
|Kovanice
|Često korišteno: kr1, kr5, kr10, kr20
|Novčanice
|Često korišteno: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Središnja banka
|Norges Bank
|Korisnici
Norveška, Bouvet otok, Svalbard, Jan Mayen, Kraljica Maud Zemlja, Otok Peter I
Zašto vas zanima NOK?
