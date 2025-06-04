  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. NOK

nok
NOK - Norveška kruna

Norveška kruna je valuta Norveška. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Norveška kruna tečaj NOK u USD. Valutni kod za Krone je NOK, a simbol valute je kr. Ispod ćete pronaći tečajeve za Norveška kruna i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

nok
NOKNorveška kruna

Rigsdaler je korišten kao glavna valuta u Norveškoj do 1816. Tijekom tog razdoblja, danska valuta također je cirkulirala u Norveškoj, budući da su dvije zemlje bile u političkoj uniji. Godine 1816. osnovana je moderna središnja banka Norveške, Norges Bank, a monetarna jedinica promijenjena je u Speciedaler. Valuta je devalvirana 1830. i tada je vezana uz srebro na fiksnoj osnovi. Godine 1875. Norveška se pridružila Skandinavskoj monetarnoj uniji (SMU) i usvojila Krunu kao svoju službenu valutu. Unija je trajala do 1914. godine, iako su sve zemlje zadržale svoje valute nakon toga. Norveška Kruna kretala se na i s zlatnog standarda i također je bila vezana uz niz različitih valuta po raznim tečajevima.

  • 1916-1920, 1928-1931: Kruna je stavljena na zlatni standard
  • 1931: Valuta je fiksirana na Britansku funtu po tečaju od 19.9 Krona za 1 Funtu
  • 1939: Ponovno je vezana uz Američki dolar po tečaju od 4.4 Krona za 1 Dolar
  • 1940: Pod njemačkom okupacijom, ponovno je vezana uz Reichsmark po tečaju od 1 Kruna za 0.6 Reichsmark
  • 1945: Veza je prebačena na Funtu, ovaj put po tečaju od 20 Krona za 1 Funtu
  • 1949: Veza Krune mijenja se na Američki dolar po tečaju od 7.142 NOK za 1 USD
  • 1971: Norveška Kruna počinje slobodno fluktuirati na tržištu
  • 1978: NOK je tada povezan s košarom valuta
  • 1992: Valuta je puštena da slobodno fluktuira na tržištu

Statistika Norveška kruna

NazivNorveška kruna
Simbolkr
Manja jedinica1/100 = øre
Simbol manje jediniceøre
Najbolja konverzija NOKNOK u USD
Najbolji grafikon NOKGrafikon NOK u USD

Profil Norveška kruna

KovaniceČesto korišteno: kr1, kr5, kr10, kr20
NovčaniceČesto korišteno: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
Središnja bankaNorges Bank
Korisnici
Norveška, Bouvet otok, Svalbard, Jan Mayen, Kraljica Maud Zemlja, Otok Peter I

Zašto vas zanima NOK?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za NOKDobiti tečajeve NOK na moj telefonDobiti API za podatke o valuti NOK za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34945
USD / CHF0.789976
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.294
AUD / USD0.670902

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%