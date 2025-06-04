NOK - Norveška kruna

Rigsdaler je korišten kao glavna valuta u Norveškoj do 1816. Tijekom tog razdoblja, danska valuta također je cirkulirala u Norveškoj, budući da su dvije zemlje bile u političkoj uniji. Godine 1816. osnovana je moderna središnja banka Norveške, Norges Bank, a monetarna jedinica promijenjena je u Speciedaler. Valuta je devalvirana 1830. i tada je vezana uz srebro na fiksnoj osnovi. Godine 1875. Norveška se pridružila Skandinavskoj monetarnoj uniji (SMU) i usvojila Krunu kao svoju službenu valutu. Unija je trajala do 1914. godine, iako su sve zemlje zadržale svoje valute nakon toga. Norveška Kruna kretala se na i s zlatnog standarda i također je bila vezana uz niz različitih valuta po raznim tečajevima.

1916-1920, 1928-1931: Kruna je stavljena na zlatni standard

1931: Valuta je fiksirana na Britansku funtu po tečaju od 19.9 Krona za 1 Funtu

1939: Ponovno je vezana uz Američki dolar po tečaju od 4.4 Krona za 1 Dolar

1940: Pod njemačkom okupacijom, ponovno je vezana uz Reichsmark po tečaju od 1 Kruna za 0.6 Reichsmark

1945: Veza je prebačena na Funtu, ovaj put po tečaju od 20 Krona za 1 Funtu

1949: Veza Krune mijenja se na Američki dolar po tečaju od 7.142 NOK za 1 USD

1971: Norveška Kruna počinje slobodno fluktuirati na tržištu

1978: NOK je tada povezan s košarom valuta

1992: Valuta je puštena da slobodno fluktuira na tržištu