  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. XPD

xpd
XPD - Unca paladija

Unca paladija je valuta Palladij. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Unca paladija tečaj XPD u USD. Valutni kod za Unce je XPD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Unca paladija i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

xpd
XPDUnca paladija

Statistika Unca paladija

NazivUnca paladija
SimbolUnca
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija XPDXPD u USD
Najbolji grafikon XPDGrafikon XPD u USD

Profil Unca paladija

Korisnici
Palladij

Zašto vas zanima XPD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za XPDDobiti tečajeve XPD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti XPD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17749
GBP / EUR1.14613
USD / JPY156.545
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789360
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670988

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%