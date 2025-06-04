  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. VUV

vuv
VUV - Vanuatski vatu

Vanuatski vatu je valuta Vanuatu. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Vanuatski vatu tečaj VUV u USD. Valutni kod za Vatu je VUV, a simbol valute je VT. Ispod ćete pronaći tečajeve za Vanuatski vatu i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

vuv
VUVVanuatski vatu

Statistika Vanuatski vatu

NazivVanuatski vatu
SimbolVT
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija VUVVUV u USD
Najbolji grafikon VUVGrafikon VUV u USD

Profil Vanuatski vatu

KovaniceČesto korišteno: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
NovčaniceČesto korišteno: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Središnja bankaRezervna banka Vanuatua
Korisnici
Vanuatu

Zašto vas zanima VUV?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za VUVDobiti tečajeve VUV na moj telefonDobiti API za podatke o valuti VUV za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789540
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670938

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%