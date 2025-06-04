VUV - Vanuatski vatu
Vanuatski vatu je valuta Vanuatu. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Vanuatski vatu tečaj VUV u USD. Valutni kod za Vatu je VUV, a simbol valute je VT. Ispod ćete pronaći tečajeve za Vanuatski vatu i pretvarač valuta.
Statistika Vanuatski vatu
|Naziv
|Vanuatski vatu
|Simbol
|VT
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija VUV
|VUV u USD
|Najbolji grafikon VUV
|Grafikon VUV u USD
Profil Vanuatski vatu
|Kovanice
|Često korišteno: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Novčanice
|Često korišteno: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Središnja banka
|Rezervna banka Vanuatua
|Korisnici
Vanuatu
Vanuatu
Zašto vas zanima VUV?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za VUVDobiti tečajeve VUV na moj telefonDobiti API za podatke o valuti VUV za moje poslovanje