AZN - Azerbajdžanski manat

Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN u USD. Valutni kod za Manati je AZN , a simbol valute je ₼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Azerbajdžanski manat i pretvarač valuta.