AZN - Azerbajdžanski manat
Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN u USD. Valutni kod za Manati je AZN, a simbol valute je ₼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Azerbajdžanski manat i pretvarač valuta.
Statistika Azerbajdžanski manat
|Naziv
|Azerbajdžanski manat
|Simbol
|₼
|Manja jedinica
|1/100 = Qepik
|Simbol manje jedinice
|qr
|Najbolja konverzija AZN
|AZN u USD
|Najbolji grafikon AZN
|Grafikon AZN u USD
Profil Azerbajdžanski manat
|Kovanice
|Često korišteno: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Novčanice
|Često korišteno: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Azerbejdžan
|Korisnici
Azerbejdžan
Azerbejdžan
