AZN - Azerbajdžanski manat

Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN u USD. Valutni kod za Manati je AZN, a simbol valute je ₼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Azerbajdžanski manat i pretvarač valuta.

AZNAzerbajdžanski manat

Statistika Azerbajdžanski manat

NazivAzerbajdžanski manat
Simbol
Manja jedinica1/100 = Qepik
Simbol manje jediniceqr
Najbolja konverzija AZNAZN u USD
Najbolji grafikon AZNGrafikon AZN u USD

Profil Azerbajdžanski manat

KovaniceČesto korišteno: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
NovčaniceČesto korišteno: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Središnja bankaSredišnja banka Republike Azerbejdžan
Korisnici
Azerbejdžan

