TTD - Trinidadski dolar

Trinidadski dolar je valuta Trinidad i Tobago. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Trinidadski dolar tečaj TTD u USD. Valutni kod za Dolar je TTD, a simbol valute je TT$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Trinidadski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Trinidadski dolar

NazivTrinidadski dolar
SimbolTT$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija TTDTTD u USD
Najbolji grafikon TTDGrafikon TTD u USD

Profil Trinidadski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
NovčaniceČesto korišteno: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Središnja bankaSredišnja banka Trinidad i Tobaga
Korisnici
Trinidad, Tobago

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789755
USD / CAD1.36699
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.671139

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%