LTC - Litecoin

Informacije o Litecoinu

Litecoin je peer-to-peer internetska valuta koja omogućuje trenutne, gotovo bez troškova isplate bilo kome u svijetu. Litecoin je otvorena, globalna mreža plaćanja koja je potpuno decentralizirana bez ikakvih središnjih vlasti. Matematika osigurava mrežu i osnažuje pojedince da kontroliraju svoje vlastite financije. Litecoin ima brže vrijeme potvrde transakcija i poboljšanu učinkovitost pohrane od vodeće valute temeljene na matematici. Uz značajnu podršku industrije, trgovački volumen i likvidnost, Litecoin je dokazani sredstvo trgovine koje dopunjuje Bitcoin.

Rizici korištenja Litecoina

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata gdje su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Litecoina

Do 2011. godine, Bitcoin rudarenje se uglavnom obavljalo putem GPU-a. To je izazvalo zabrinutost kod nekih korisnika da je rudarenje sada imalo visoku prepreku za ulazak, i da su CPU resursi postajali zastarjeli i bezvrijedni za rudarenje. Koristeći kod iz Bitcoina, stvorena je nova alternativna valuta nazvana Tenebrix (TBX). Tenebrix je zamijenio SHA-256 runde u Bitcoinovom rudarskom algoritmu s scrypt funkcijom, koja je posebno dizajnirana 2009. godine da bude skupa za ubrzavanje s FPGA ili ASIC čipovima. To bi omogućilo Tenebrixu da bude "GPU-otporan", i iskoristi dostupne CPU resurse od bitcoin rudara. Tenebrix je bio nasljedni projekt ranije kriptovalute koja je zamijenila Bitcoinov raspored izdavanja s konstantnom nagradom za blok (tako stvarajući neograničenu ponudu novca). Međutim, programeri su uključili klauzulu u kod koja bi im omogućila da zatraže 7,7 milijuna TBX za sebe bez troškova, što je kritizirano od strane korisnika. Da bi to riješio, Charlie Lee, zaposlenik Googlea koji će kasnije postati inženjerski direktor u Coinbaseu, stvorio je alternativnu verziju Tenebrixa nazvanu Fairbrix (FBX). Litecoin nasljeđuje scrypt rudarski algoritam iz Fairbrixa, ali se vraća na ograničenu ponudu novca Bitcoina, s drugim promjenama. Lee je objavio Litecoin putem open-source klijenta na GitHubu 7. listopada 2011. godine. Litecoin mreža je postala aktivna 13. listopada 2011. godine.

Relevantne poveznice

