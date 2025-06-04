  1. Početna
BZD - Belizeanski dolar

Belizeanski dolar je valuta Beliz. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Belizeanski dolar tečaj BZD u USD. Valutni kod za Dolar je BZD, a simbol valute je BZ$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Belizeanski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Belizeanski dolar

NazivBelizeanski dolar
SimbolBZ$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija BZDBZD u USD
Najbolji grafikon BZDGrafikon BZD u USD

Profil Belizeanski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
NovčaniceČesto korišteno: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Središnja bankaSredišnja banka Beliza
Korisnici
Beliz

