BZD - Belizeanski dolar
Belizeanski dolar je valuta Beliz. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Belizeanski dolar tečaj BZD u USD. Valutni kod za Dolar je BZD, a simbol valute je BZ$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Belizeanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Belizeanski dolar
|Naziv
|Belizeanski dolar
|Simbol
|BZ$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija BZD
|BZD u USD
|Najbolji grafikon BZD
|Grafikon BZD u USD
Profil Belizeanski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Novčanice
|Često korišteno: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Središnja banka
|Središnja banka Beliza
|Korisnici
Beliz
Zašto vas zanima BZD?
