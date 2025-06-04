  1. Početna
GHS - Ganski cedi

Ganski cedi je valuta Gana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ganski cedi tečaj GHS u USD. Valutni kod za Cedis je GHS, a simbol valute je GH₵. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ganski cedi i pretvarač valuta.

Statistika Ganski cedi

NazivGanski cedi
SimbolGH¢
Manja jedinica1/100 = Gana Pesewa
Simbol manje jediniceGp
Najbolja konverzija GHSGHS u USD
Najbolji grafikon GHSGrafikon GHS u USD

Profil Ganski cedi

KovaniceČesto korišteno: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
NovčaniceČesto korišteno: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Središnja bankaBanka Gane
Korisnici
Gana

Zašto vas zanima GHS?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za GHSDobiti tečajeve GHS na moj telefonDobiti API za podatke o valuti GHS za moje poslovanje

