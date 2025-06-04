GHS - Ganski cedi
Ganski cedi je valuta Gana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ganski cedi tečaj GHS u USD. Valutni kod za Cedis je GHS, a simbol valute je GH₵. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ganski cedi i pretvarač valuta.
Statistika Ganski cedi
|Naziv
|Ganski cedi
|Simbol
|GH¢
|Manja jedinica
|1/100 = Gana Pesewa
|Simbol manje jedinice
|Gp
|Najbolja konverzija GHS
|GHS u USD
|Najbolji grafikon GHS
|Grafikon GHS u USD
Profil Ganski cedi
|Kovanice
|Često korišteno: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Novčanice
|Često korišteno: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Središnja banka
|Banka Gane
|Korisnici
Gana
Gana
