HRK - Hrvatska kuna

Hrvatska kuna je valuta Hrvatska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Hrvatska kuna tečaj HRK u USD. Valutni kod za Kune je HRK, a simbol valute je kn. Ispod ćete pronaći tečajeve za Hrvatska kuna i pretvarač valuta.

Hrvatska kuna (HRK) zamijenjena je eurom (EUR) 1. siječnja 2013. godine. Kuna više nije prihvaćena kao zakonsko sredstvo plaćanja od 14. siječnja 2023.

Statistika Hrvatska kuna

NazivHrvatska kuna
Simbolkn
Manja jedinica1/100 = lipa
Simbol manje jedinicelp
Najbolja konverzija HRKHRK u USD
Najbolji grafikon HRKGrafikon HRK u USD

Profil Hrvatska kuna

KovaniceČesto korišteno: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rijetko korišteno: lp1, lp2, kn25
NovčaniceČesto korišteno: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Središnja bankaHrvatska narodna banka
Korisnici
Hrvatska

