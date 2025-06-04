HRK - Hrvatska kuna

Hrvatska kuna je valuta Hrvatska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Hrvatska kuna tečaj HRK u USD. Valutni kod za Kune je HRK , a simbol valute je kn. Ispod ćete pronaći tečajeve za Hrvatska kuna i pretvarač valuta.

Hrvatska kuna (HRK) zamijenjena je eurom (EUR) 1. siječnja 2013. godine. Kuna više nije prihvaćena kao zakonsko sredstvo plaćanja od 14. siječnja 2023.