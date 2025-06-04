HRK - Hrvatska kuna
Hrvatska kuna je valuta Hrvatska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Hrvatska kuna tečaj HRK u USD. Valutni kod za Kune je HRK, a simbol valute je kn. Ispod ćete pronaći tečajeve za Hrvatska kuna i pretvarač valuta.
Hrvatska kuna (HRK) zamijenjena je eurom (EUR) 1. siječnja 2013. godine. Kuna više nije prihvaćena kao zakonsko sredstvo plaćanja od 14. siječnja 2023.
Statistika Hrvatska kuna
|Naziv
|Hrvatska kuna
|Simbol
|kn
|Manja jedinica
|1/100 = lipa
|Simbol manje jedinice
|lp
|Najbolja konverzija HRK
|HRK u USD
|Najbolji grafikon HRK
|Grafikon HRK u USD
Profil Hrvatska kuna
|Kovanice
|Često korišteno: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rijetko korišteno: lp1, lp2, kn25
|Novčanice
|Često korišteno: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Središnja banka
|Hrvatska narodna banka
|Korisnici
Hrvatska
