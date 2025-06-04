  1. Početna
XLM - Stellar Lumen

Valutni kod za Lumeni je XLM, a simbol valute je *. Ispod ćete pronaći tečajeve za Stellar Lumen i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve XLM sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.

Informacije o Stellar Lumenu
Stellar je otvorena mreža za valute i plaćanja. Stellar omogućuje stvaranje, slanje i trgovanje digitalnim reprezentacijama svih oblika novca—dolara, pesosa, bitcoina, praktički svega. Dizajniran je tako da svi financijski sustavi svijeta mogu raditi zajedno na jednoj mreži.

Rizici korištenja Uniswap-a
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata kada su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Uniswap-a
Godine 2014., Jed McCaleb, osnivač Mt. Gox-a i suosnivač Ripple-a, pokrenuo je mrežni sustav Stellar s bivšom odvjetnicom Joyce Kim. Prije službenog lansiranja, McCaleb je formirao web stranicu pod nazivom "Tajni Bitcoin Projekt" tražeći alfa testere. Neprofitna organizacija Stellar Development Foundation stvorena je u suradnji s izvršnim direktorom Stripe-a Patrickom Collisonom, a projekt je službeno lansiran tog srpnja. Stellar je primio 3 milijuna dolara u početnom financiranju od Stripe-a. Stellar je objavljen kao decentralizirana mreža za plaćanje i protokol s izvorom valute, stellar. Pri svom lansiranju, mreža je imala 100 milijardi stellara. 25 posto od toga bi bilo dano drugim neprofitnim organizacijama koje rade na financijskoj uključenosti. Stripe je primio 2 posto ili 2 milijarde od početnih stellara u zamjenu za svoju početnu investiciju. Kriptovaluta, izvorno poznata kao stellar, kasnije je nazvana Lumens ili XLM. U kolovozu 2014., Mercado Bitcoin, prva brazilska bitcoin burza, najavila je da će koristiti Stellar mrežu. Do siječnja 2015., Stellar je imao otprilike 3 milijuna registriranih korisničkih računa na svojoj platformi, a njegova tržišna kapitalizacija bila je gotovo 15 milijuna dolara.

Relevantne poveznice
Za više informacija potičemo vas da posjetite donje poveznice.

Statistika Stellar Lumen

NazivStellar Lumen
Manja jedinica1/10000000 = stroop
Simbol manje jedinicestroop

