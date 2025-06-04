AED - UAE dirham

Početkom 20. stoljeća, Ujedinjeni Arapski Emirati počeli su koristiti britanske zlatne novčanice i Maria Theresa Thalere; druge valute, poput indijske rupije, također su cirkulirale unutar zemlje. Godine 1959. usvojili su rupiju Perzijskog zaljeva, koju je izdala središnja banka Indije, po vrijednosti jednakoj indijskoj rupiji.

Devalvacija indijske rupije 1966. izravno je utjecala na vrijednost zaljevske rupije, pa su UAE odgovorili uvođenjem vlastite valute. Usvojili su saudijski riyal kao privremenu valutu, a iste godine zamijenili su ga s katarskim i dubajskim riyalom po paritetu. Svi emirati - osim Abu Dhabija, koji je koristio bahreinski dinar - koristili su katarski i dubajski riyal do 1973. godine, kada je uspostavljen dirham Ujedinjenih Arapskih Emirata. Godine 1978. dirham je usvojio fiksni tečaj prema posebnim pravima vučenja Međunarodnog monetarnog fonda. Zatim je 1997. ponovno vezan uz američki dolar po tečaju od 1 USD prema 3.6725 AED.