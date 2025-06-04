  1. Početna
AED - UAE dirham

UAE dirham je valuta Ujedinjeni Arapski Emirati. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za UAE dirham tečaj AED u USD. Valutni kod za Dirhami je AED, a simbol valute je د.إ. Ispod ćete pronaći tečajeve za UAE dirham i pretvarač valuta.

Početkom 20. stoljeća, Ujedinjeni Arapski Emirati počeli su koristiti britanske zlatne novčanice i Maria Theresa Thalere; druge valute, poput indijske rupije, također su cirkulirale unutar zemlje. Godine 1959. usvojili su rupiju Perzijskog zaljeva, koju je izdala središnja banka Indije, po vrijednosti jednakoj indijskoj rupiji.

Devalvacija indijske rupije 1966. izravno je utjecala na vrijednost zaljevske rupije, pa su UAE odgovorili uvođenjem vlastite valute. Usvojili su saudijski riyal kao privremenu valutu, a iste godine zamijenili su ga s katarskim i dubajskim riyalom po paritetu. Svi emirati - osim Abu Dhabija, koji je koristio bahreinski dinar - koristili su katarski i dubajski riyal do 1973. godine, kada je uspostavljen dirham Ujedinjenih Arapskih Emirata. Godine 1978. dirham je usvojio fiksni tečaj prema posebnim pravima vučenja Međunarodnog monetarnog fonda. Zatim je 1997. ponovno vezan uz američki dolar po tečaju od 1 USD prema 3.6725 AED.

Statistika UAE dirham

NazivUAE dirham
Simbolد.إ
Manja jedinica1/100 = fils
Simbol manje jediniceفلس
Najbolja konverzija AEDAED u USD
Najbolji grafikon AEDGrafikon AED u USD

Profil UAE dirham

KovaniceČesto korišteno: فلس50, د.إ1
Rijetko korišteno: فلس25
NovčaniceČesto korišteno: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Rijetko korišteno: د.إ1000
Središnja bankaSredišnja banka UAE
Korisnici
Ujedinjeni Arapski Emirati

