AMD - Armenski dram
Armenski dram je valuta Armenija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Armenski dram tečaj AMD u USD. Valutni kod za Drams je AMD, a simbol valute je ֏. Ispod ćete pronaći tečajeve za Armenski dram i pretvarač valuta.
Statistika Armenski dram
|Naziv
|Armenski dram
|Simbol
|֏
|Manja jedinica
|1/100 = Luma
|Simbol manje jedinice
|Luma
|Najbolja konverzija AMD
|AMD u USD
|Najbolji grafikon AMD
|Grafikon AMD u USD
Profil Armenski dram
|Kovanice
|Često korišteno: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Novčanice
|Često korišteno: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Središnja banka
|Središnja banka Armenije
|Korisnici
Armenija
Zašto vas zanima AMD?
