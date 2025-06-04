  1. Početna
AMD - Armenski dram

Armenski dram je valuta Armenija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Armenski dram tečaj AMD u USD. Valutni kod za Drams je AMD, a simbol valute je ֏. Ispod ćete pronaći tečajeve za Armenski dram i pretvarač valuta.

Statistika Armenski dram

NazivArmenski dram
Simbol֏
Manja jedinica1/100 = Luma
Simbol manje jediniceLuma
Najbolja konverzija AMDAMD u USD
Najbolji grafikon AMDGrafikon AMD u USD

Profil Armenski dram

KovaniceČesto korišteno: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
NovčaniceČesto korišteno: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Središnja bankaSredišnja banka Armenije
Korisnici
Armenija

