BOB - Bolivijski bolivijano

Bolivijski bolivijano je valuta Bolivija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bolivijski bolivijano tečaj BOB u USD. Valutni kod za Bolivijani je BOB, a simbol valute je $b. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bolivijski bolivijano i pretvarač valuta.

Statistika Bolivijski bolivijano

NazivBolivijski bolivijano
Simbol$b
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija BOBBOB u USD
Najbolji grafikon BOBGrafikon BOB u USD

Profil Bolivijski bolivijano

KovaniceČesto korišteno: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
NovčaniceČesto korišteno: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Središnja bankaSredišnja banka Bolivije
Korisnici
Bolivija

Zašto vas zanima BOB?

Želim...

