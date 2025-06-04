BOB - Bolivijski bolivijano
Bolivijski bolivijano je valuta Bolivija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bolivijski bolivijano tečaj BOB u USD. Valutni kod za Bolivijani je BOB, a simbol valute je $b. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bolivijski bolivijano i pretvarač valuta.
Statistika Bolivijski bolivijano
|Naziv
|Bolivijski bolivijano
|Simbol
|$b
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija BOB
|BOB u USD
|Najbolji grafikon BOB
|Grafikon BOB u USD
Profil Bolivijski bolivijano
|Kovanice
|Često korišteno: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Novčanice
|Često korišteno: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Središnja banka
|Središnja banka Bolivije
|Korisnici
Bolivija
Bolivija
