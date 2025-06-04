  1. Početna
GYD - Gvajanski dolar

Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD u USD. Valutni kod za Dolar je GYD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvajanski dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

gyd
GYDGvajanski dolar

Statistika Gvajanski dolar

NazivGvajanski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija GYDGYD u USD
Najbolji grafikon GYDGrafikon GYD u USD

Profil Gvajanski dolar

KovaniceČesto korišteno: $1, $5, $10
NovčaniceČesto korišteno: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Središnja bankaBanka Gvajane
Korisnici
Gvajana

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.630
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790022
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670872

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%