GYD - Gvajanski dolar

Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD u USD. Valutni kod za Dolar je GYD , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvajanski dolar i pretvarač valuta.