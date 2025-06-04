GYD - Gvajanski dolar
Gvajanski dolar je valuta Gvajana. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gvajanski dolar tečaj GYD u USD. Valutni kod za Dolar je GYD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gvajanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Gvajanski dolar
|Naziv
|Gvajanski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija GYD
|GYD u USD
|Najbolji grafikon GYD
|Grafikon GYD u USD
Profil Gvajanski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: $1, $5, $10
|Novčanice
|Često korišteno: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Središnja banka
|Banka Gvajane
|Korisnici
Gvajana
Gvajana
