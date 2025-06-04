DOT - Polkadot
Polkadot Informacije
Parachains su napredni, sljedeće generacije layer-1 blockchaini koji nadmašuju ograničenja naslijeđenih mreža. Specijalizirani i međusobno povezani, parachains čine raznolik ekosustav neovisnih platformi, zajednica i ekonomija koje poboljšavaju način na koji se povezujemo online.
Rizici korištenja Polkadota
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.
Povijest Polkadota
Genesis blok Polkadot mreže lansiran je 26. svibnja 2020. kao Proof of Authority (PoA) mreža, s upravljanjem kontroliranim od strane jednog Sudo (super-user) računa. Tijekom tog vremena, validatori su počeli pridruživati se mreži i signalizirati svoju namjeru sudjelovanja u konsenzusu. Mreža se razvila u Proof of Stake (PoS) mrežu 18. lipnja 2020. S lancem osiguranim od strane decentralizirane zajednice validatora, Sudo modul je uklonjen 20. srpnja 2020., prebacujući upravljanje lanca u ruke vlasnika tokena (DOT). Ovo je trenutak kada je Polkadot postao decentraliziran.
Statistika Polkadot
|Naziv
|Polkadot
|Manja jedinica
|1/100 = N/A
|Simbol manje jedinice
|N/A
Zašto vas zanima DOT?
