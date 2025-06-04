SAR - Saudijski rijal
Saudijski rijal je valuta Saudijska Arabija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Saudijski rijal tečaj SAR u USD. Valutni kod za Riyali je SAR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Saudijski rijal i pretvarač valuta.
Prije 20. stoljeća, strane valute poput Maria Terezija talera i britanskih zlatnih suverenaca su cirkulirale i služile monetarnim potrebama u Arabiji, s tečajem od 1 zlatni suveren koji je bio jednak 5 Terezija talera. Početkom 1900-ih, Hejaz riyal je izdan kao službena valuta.
Kada je Saudijska Arabija osnovana 1932. godine, uveden je saudijski riyal. Tečaj je imao više korekcija u svojoj povijesti, pri čemu je 1 riyal prvotno bio jednak 22 qurush novčića. Godine 1960. valuta se promijenila na 20 qurush novčića koji su bili jednaki 1 riyalu. Godine 1952. osnovana je Saudijska arapska monetarna agencija (SAMA), s raznim reformama uvedenim kako bi se uspostavio jedinstveni sustav valute. Godine 1963. valuta je decimalizirana i uvedena je nova podjedinica nazvana halala, dijeleći riyal na 100 jednakih dijelova.
Statistika Saudijski rijal
|Naziv
|Saudijski rijal
|Simbol
|﷼
|Manja jedinica
|1/100 = Halala
|Simbol manje jedinice
|Halala
|Najbolja konverzija SAR
|SAR u USD
|Najbolji grafikon SAR
|Grafikon SAR u USD
Profil Saudijski rijal
|Kovanice
|Često korišteno: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Novčanice
|Često korišteno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Središnja banka
|Saudijska arapska monetarna agencija
|Korisnici
Saudijska Arabija
Zašto vas zanima SAR?
