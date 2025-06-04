  1. Početna
SAR - Saudijski rijal

Saudijski rijal je valuta Saudijska Arabija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Saudijski rijal tečaj SAR u USD. Valutni kod za Riyali je SAR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Saudijski rijal i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Prije 20. stoljeća, strane valute poput Maria Terezija talera i britanskih zlatnih suverenaca su cirkulirale i služile monetarnim potrebama u Arabiji, s tečajem od 1 zlatni suveren koji je bio jednak 5 Terezija talera. Početkom 1900-ih, Hejaz riyal je izdan kao službena valuta.

Kada je Saudijska Arabija osnovana 1932. godine, uveden je saudijski riyal. Tečaj je imao više korekcija u svojoj povijesti, pri čemu je 1 riyal prvotno bio jednak 22 qurush novčića. Godine 1960. valuta se promijenila na 20 qurush novčića koji su bili jednaki 1 riyalu. Godine 1952. osnovana je Saudijska arapska monetarna agencija (SAMA), s raznim reformama uvedenim kako bi se uspostavio jedinstveni sustav valute. Godine 1963. valuta je decimalizirana i uvedena je nova podjedinica nazvana halala, dijeleći riyal na 100 jednakih dijelova.

Statistika Saudijski rijal

NazivSaudijski rijal
Simbol
Manja jedinica1/100 = Halala
Simbol manje jediniceHalala
Najbolja konverzija SARSAR u USD
Najbolji grafikon SARGrafikon SAR u USD

Profil Saudijski rijal

KovaniceČesto korišteno: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
NovčaniceČesto korišteno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Središnja bankaSaudijska arapska monetarna agencija
Korisnici
Saudijska Arabija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17732
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.516
GBP / USD1.34990
USD / CHF0.789749
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.269
AUD / USD0.671205

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%