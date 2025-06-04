SAR - Saudijski rijal

Prije 20. stoljeća, strane valute poput Maria Terezija talera i britanskih zlatnih suverenaca su cirkulirale i služile monetarnim potrebama u Arabiji, s tečajem od 1 zlatni suveren koji je bio jednak 5 Terezija talera. Početkom 1900-ih, Hejaz riyal je izdan kao službena valuta.

Kada je Saudijska Arabija osnovana 1932. godine, uveden je saudijski riyal. Tečaj je imao više korekcija u svojoj povijesti, pri čemu je 1 riyal prvotno bio jednak 22 qurush novčića. Godine 1960. valuta se promijenila na 20 qurush novčića koji su bili jednaki 1 riyalu. Godine 1952. osnovana je Saudijska arapska monetarna agencija (SAMA), s raznim reformama uvedenim kako bi se uspostavio jedinstveni sustav valute. Godine 1963. valuta je decimalizirana i uvedena je nova podjedinica nazvana halala, dijeleći riyal na 100 jednakih dijelova.