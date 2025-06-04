  1. Početna
UZS - Uzbekistanski som

Uzbekistanski som je valuta Uzbekistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Uzbekistanski som tečaj UZS u USD. Valutni kod za Sumi je UZS, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Uzbekistanski som i pretvarač valuta.

Statistika Uzbekistanski som

NazivUzbekistanski som
Simbolлв
Manja jedinica1/100 = Tiyin
Simbol manje jediniceTiyin
Najbolja konverzija UZSUZS u USD
Najbolji grafikon UZSGrafikon UZS u USD

Profil Uzbekistanski som

KovaniceČesto korišteno: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
NovčaniceČesto korišteno: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Središnja bankaSredišnja banka Republike Uzbekistan
Korisnici
Uzbekistan

