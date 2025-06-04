UZS - Uzbekistanski som
Uzbekistanski som je valuta Uzbekistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Uzbekistanski som tečaj UZS u USD. Valutni kod za Sumi je UZS, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Uzbekistanski som i pretvarač valuta.
Statistika Uzbekistanski som
|Naziv
|Uzbekistanski som
|Simbol
|лв
|Manja jedinica
|1/100 = Tiyin
|Simbol manje jedinice
|Tiyin
|Najbolja konverzija UZS
|UZS u USD
|Najbolji grafikon UZS
|Grafikon UZS u USD
Profil Uzbekistanski som
|Kovanice
|Često korišteno: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Novčanice
|Često korišteno: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Uzbekistan
|Korisnici
Uzbekistan
Uzbekistan
Zašto vas zanima UZS?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za UZSDobiti tečajeve UZS na moj telefonDobiti API za podatke o valuti UZS za moje poslovanje