DZD - Alžirski dinar
Alžirski dinar je valuta Alžir. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD u USD. Valutni kod za Dinar je DZD, a simbol valute je دج. Ispod ćete pronaći tečajeve za Alžirski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Alžirski dinar
|Naziv
|Alžirski dinar
|Simbol
|DA
|Manja jedinica
|1/100 = Santeem
|Simbol manje jedinice
|Santeem
|Najbolja konverzija DZD
|DZD u USD
|Najbolji grafikon DZD
|Grafikon DZD u USD
Profil Alžirski dinar
|Kovanice
|Često korišteno: DA5, DA20, DA50
Rijetko korišteno: DA1, DA2, DA100
|Novčanice
|Često korišteno: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Središnja banka
|Banka Alžira
|Korisnici
Alžir
