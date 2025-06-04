DZD - Alžirski dinar

Alžirski dinar je valuta Alžir. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD u USD. Valutni kod za Dinar je DZD , a simbol valute je دج. Ispod ćete pronaći tečajeve za Alžirski dinar i pretvarač valuta.