DZD - Alžirski dinar

Alžirski dinar je valuta Alžir. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Alžirski dinar tečaj DZD u USD. Valutni kod za Dinar je DZD, a simbol valute je دج. Ispod ćete pronaći tečajeve za Alžirski dinar i pretvarač valuta.

Statistika Alžirski dinar

NazivAlžirski dinar
SimbolDA
Manja jedinica1/100 = Santeem
Simbol manje jediniceSanteem
Najbolja konverzija DZDDZD u USD
Najbolji grafikon DZDGrafikon DZD u USD

Profil Alžirski dinar

KovaniceČesto korišteno: DA5, DA20, DA50
Rijetko korišteno: DA1, DA2, DA100
NovčaniceČesto korišteno: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Središnja bankaBanka Alžira
Korisnici
Alžir

