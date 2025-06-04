  1. Početna
gel
GEL - Gruzijski lari

Gruzijski lari je valuta Georgia. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gruzijski lari tečaj GEL u USD. Valutni kod za Lari je GEL, a simbol valute je ₾. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gruzijski lari i pretvarač valuta.

Statistika Gruzijski lari

NazivGruzijski lari
SimbolLari
Manja jedinica1/100 = Tetri
Simbol manje jediniceTetri
Najbolja konverzija GELGEL u USD
Najbolji grafikon GELGrafikon GEL u USD

Profil Gruzijski lari

KovaniceČesto korišteno: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
NovčaniceČesto korišteno: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Središnja bankaNacionalna banka Gruzije
Korisnici
Georgia

