GEL - Gruzijski lari
Gruzijski lari je valuta Georgia. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gruzijski lari tečaj GEL u USD. Valutni kod za Lari je GEL, a simbol valute je ₾. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gruzijski lari i pretvarač valuta.
Statistika Gruzijski lari
|Naziv
|Gruzijski lari
|Simbol
|Lari
|Manja jedinica
|1/100 = Tetri
|Simbol manje jedinice
|Tetri
|Najbolja konverzija GEL
|GEL u USD
|Najbolji grafikon GEL
|Grafikon GEL u USD
Profil Gruzijski lari
|Kovanice
|Često korišteno: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Novčanice
|Često korišteno: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Središnja banka
|Nacionalna banka Gruzije
|Korisnici
Georgia
Georgia
Zašto vas zanima GEL?
