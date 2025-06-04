  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. QAR

qar
QAR - Katarski rijal

Katarski rijal je valuta Katar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Katarski rijal tečaj QAR u USD. Valutni kod za Riali je QAR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Katarski rijal i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

qar
QARKatarski rijal

Statistika Katarski rijal

NazivKatarski rijal
Simbol
Manja jedinica1/100 = Dirham
Simbol manje jediniceDirham
Najbolja konverzija QARQAR u USD
Najbolji grafikon QARGrafikon QAR u USD

Profil Katarski rijal

KovaniceČesto korišteno: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
NovčaniceČesto korišteno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Središnja bankaSredišnja banka Katara
Korisnici
Katar

Zašto vas zanima QAR?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za QARDobiti tečajeve QAR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti QAR za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.527
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789816
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671150

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%