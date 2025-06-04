QAR - Katarski rijal
Katarski rijal je valuta Katar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Katarski rijal tečaj QAR u USD. Valutni kod za Riali je QAR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Katarski rijal i pretvarač valuta.
Statistika Katarski rijal
|Naziv
|Katarski rijal
|Simbol
|﷼
|Manja jedinica
|1/100 = Dirham
|Simbol manje jedinice
|Dirham
|Najbolja konverzija QAR
|QAR u USD
|Najbolji grafikon QAR
|Grafikon QAR u USD
Profil Katarski rijal
|Kovanice
|Često korišteno: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Novčanice
|Često korišteno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Središnja banka
|Središnja banka Katara
|Korisnici
Katar
Zašto vas zanima QAR?
