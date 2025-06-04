  1. Početna
UNI - Uniswap

Valutni kod za Uniswap je UNI. Ispod ćete pronaći tečajeve za Uniswap i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve UNI sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.

Uniswap Informacije
Uniswap protokol je otvoreni protokol za pružanje likvidnosti i trgovanje ERC20 tokenima na Ethereum mreži. Eliminira povjerljive posrednike i nepotrebne oblike eksploatacije, omogućujući sigurnu, dostupnu i učinkovitu razmjenu. Protokol nije nadogradiv i dizajniran je da bude otporan na cenzuru. Uniswap protokol i Uniswap sučelje razvili su Uniswap Labs.

Rizici korištenja Uniswap-a
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađa na velikoj razini.

Povijest Uniswap-a
Uniswap je nastao iz ideje koju je 2016. godine predložio Vitalik Buterin za decentraliziranu burzu (DEX) koja bi koristila automatiziranog tržišnog tvorca na lancu s određenim jedinstvenim karakteristikama. Godinu dana kasnije, Hayden Adams počeo je raditi na pretvaranju ove ideje u funkcionalni proizvod.

Statistika Uniswap

NazivUniswap
Manja jedinica1/100 = N/A
Simbol manje jediniceN/A

