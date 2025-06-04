UNI - Uniswap

Uniswap Informacije

Uniswap protokol je otvoreni protokol za pružanje likvidnosti i trgovanje ERC20 tokenima na Ethereum mreži. Eliminira povjerljive posrednike i nepotrebne oblike eksploatacije, omogućujući sigurnu, dostupnu i učinkovitu razmjenu. Protokol nije nadogradiv i dizajniran je da bude otporan na cenzuru. Uniswap protokol i Uniswap sučelje razvili su Uniswap Labs.

Rizici korištenja Uniswap-a

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađa na velikoj razini.

Povijest Uniswap-a

Uniswap je nastao iz ideje koju je 2016. godine predložio Vitalik Buterin za decentraliziranu burzu (DEX) koja bi koristila automatiziranog tržišnog tvorca na lancu s određenim jedinstvenim karakteristikama. Godinu dana kasnije, Hayden Adams počeo je raditi na pretvaranju ove ideje u funkcionalni proizvod.

