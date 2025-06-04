NPR - Nepalska rupija
Nepalska rupija je valuta Nepal. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nepalska rupija tečaj NPR u USD. Valutni kod za Rupije je NPR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nepalska rupija i pretvarač valuta.
Statistika Nepalska rupija
|Naziv
|Nepalska rupija
|Simbol
|₨
|Manja jedinica
|1/100 = Paisa
|Simbol manje jedinice
|Paisa
|Najbolja konverzija NPR
|NPR u USD
|Najbolji grafikon NPR
|Grafikon NPR u USD
Profil Nepalska rupija
|Kovanice
|Često korišteno: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Novčanice
|Često korišteno: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rijetko korišteno: ₨1, ₨2
|Središnja banka
|Nepalska Rastra banka
|Korisnici
Nepal, Indija (neformalno blizu granice Indija-Nepal)
Nepal, Indija (neformalno blizu granice Indija-Nepal)
Zašto vas zanima NPR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za NPRDobiti tečajeve NPR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti NPR za moje poslovanje