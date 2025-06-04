  1. Početna
NPR - Nepalska rupija

Nepalska rupija je valuta Nepal. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nepalska rupija tečaj NPR u USD. Valutni kod za Rupije je NPR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nepalska rupija i pretvarač valuta.

Statistika Nepalska rupija

NazivNepalska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = Paisa
Simbol manje jedinicePaisa
Najbolja konverzija NPRNPR u USD
Najbolji grafikon NPRGrafikon NPR u USD

Profil Nepalska rupija

KovaniceČesto korišteno: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
NovčaniceČesto korišteno: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rijetko korišteno: ₨1, ₨2
Središnja bankaNepalska Rastra banka
Korisnici
Nepal, Indija (neformalno blizu granice Indija-Nepal)

