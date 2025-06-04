  1. Početna
XPF - CFP franak

CFP franak je valuta Francuski pacifički trgovci (CFP). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFP franak tečaj XPF u USD. Valutni kod za Franki je XPF, a simbol valute je ₣. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFP franak i pretvarač valuta.

Statistika CFP franak

NazivCFP franak
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija XPFXPF u USD
Najbolji grafikon XPFGrafikon XPF u USD

Profil CFP franak

KovaniceČesto korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
NovčaniceČesto korišteno: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Središnja bankaInstitut za emisiju prekomorskih teritorija
Korisnici
Francuski pacifički trgovci (CFP), Francuska Polinezija, Nova Kaledonija, Otok Wallis i Futuna

Zašto vas zanima XPF?

Želim...

