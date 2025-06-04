XPF - CFP franak
CFP franak je valuta Francuski pacifički trgovci (CFP). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFP franak tečaj XPF u USD. Valutni kod za Franki je XPF, a simbol valute je ₣. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFP franak i pretvarač valuta.
Statistika CFP franak
|Naziv
|CFP franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija XPF
|XPF u USD
|Najbolji grafikon XPF
|Grafikon XPF u USD
Profil CFP franak
|Kovanice
|Često korišteno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
|Novčanice
|Često korišteno: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Središnja banka
|Institut za emisiju prekomorskih teritorija
|Korisnici
Francuski pacifički trgovci (CFP), Francuska Polinezija, Nova Kaledonija, Otok Wallis i Futuna
Zašto vas zanima XPF?
