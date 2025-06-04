  1. Početna
XAF - CFA franak BEAC

CFA franak BEAC je valuta Afrička financijska zajednica (BEAC). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFA franak BEAC tečaj XAF u USD. Valutni kod za Franki je XAF, a simbol valute je FCFA. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFA franak BEAC i pretvarač valuta.

Statistika CFA franak BEAC

NazivCFA franak BEAC
SimbolCFA Franak BEAC
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija XAFXAF u USD
Najbolji grafikon XAFGrafikon XAF u USD

Profil CFA franak BEAC

KovaniceČesto korišteno: CFA Franak BEAC1, CFA Franak BEAC2, CFA Franak BEAC5, CFA Franak BEAC10, CFA Franak BEAC25, CFA Franak BEAC100, CFA Franak BEAC500
NovčaniceČesto korišteno: CFA Franak BEAC500, CFA Franak BEAC1000, CFA Franak BEAC2000, CFA Franak BEAC5000, CFA Franak BEAC10000
Središnja bankaBanka središnjih afričkih država
Korisnici
Afrička financijska zajednica (BEAC), Kamerun, Srednjoafrička Republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Ekvatorska Gvineja, Gabon

