XAF - CFA franak BEAC
CFA franak BEAC je valuta Afrička financijska zajednica (BEAC). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za CFA franak BEAC tečaj XAF u USD. Valutni kod za Franki je XAF, a simbol valute je FCFA. Ispod ćete pronaći tečajeve za CFA franak BEAC i pretvarač valuta.
Statistika CFA franak BEAC
|Naziv
|CFA franak BEAC
|Simbol
|CFA Franak BEAC
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija XAF
|XAF u USD
|Najbolji grafikon XAF
|Grafikon XAF u USD
Profil CFA franak BEAC
|Kovanice
|Često korišteno: CFA Franak BEAC1, CFA Franak BEAC2, CFA Franak BEAC5, CFA Franak BEAC10, CFA Franak BEAC25, CFA Franak BEAC100, CFA Franak BEAC500
|Novčanice
|Često korišteno: CFA Franak BEAC500, CFA Franak BEAC1000, CFA Franak BEAC2000, CFA Franak BEAC5000, CFA Franak BEAC10000
|Središnja banka
|Banka središnjih afričkih država
|Korisnici
Afrička financijska zajednica (BEAC), Kamerun, Srednjoafrička Republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Ekvatorska Gvineja, Gabon
