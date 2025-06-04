LKR - Šrilankanska rupija

Šrilankanska rupija je valuta Šri Lanka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Šrilankanska rupija tečaj LKR u USD. Valutni kod za Rupije je LKR , a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Šrilankanska rupija i pretvarač valuta.