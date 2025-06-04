  1. Početna
LKR - Šrilankanska rupija

Šrilankanska rupija je valuta Šri Lanka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Šrilankanska rupija tečaj LKR u USD. Valutni kod za Rupije je LKR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Šrilankanska rupija i pretvarač valuta.

LKRŠrilankanska rupija

Statistika Šrilankanska rupija

NazivŠrilankanska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija LKRLKR u USD
Najbolji grafikon LKRGrafikon LKR u USD

Profil Šrilankanska rupija

NovčaniceČesto korišteno: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Središnja bankaSredišnja banka Šri Lanke
Korisnici
Šri Lanka

