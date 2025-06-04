LKR - Šrilankanska rupija
Šrilankanska rupija je valuta Šri Lanka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Šrilankanska rupija tečaj LKR u USD. Valutni kod za Rupije je LKR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Šrilankanska rupija i pretvarač valuta.
Statistika Šrilankanska rupija
|Naziv
|Šrilankanska rupija
|Simbol
|₨
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija LKR
|LKR u USD
|Najbolji grafikon LKR
|Grafikon LKR u USD
Profil Šrilankanska rupija
|Novčanice
|Često korišteno: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Središnja banka
|Središnja banka Šri Lanke
|Korisnici
Šri Lanka
Šri Lanka
