TZS - Tanzanijski šiling

Tanzanijski šiling je valuta Tanzanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tanzanijski šiling tečaj TZS u USD. Valutni kod za Šilinga je TZS , a simbol valute je TSh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tanzanijski šiling i pretvarač valuta.