TZS - Tanzanijski šiling
Tanzanijski šiling je valuta Tanzanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tanzanijski šiling tečaj TZS u USD. Valutni kod za Šilinga je TZS, a simbol valute je TSh. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tanzanijski šiling i pretvarač valuta.
Statistika Tanzanijski šiling
|Naziv
|Tanzanijski šiling
|Simbol
|Šiling
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija TZS
|TZS u USD
|Najbolji grafikon TZS
|Grafikon TZS u USD
Profil Tanzanijski šiling
|Kovanice
|Često korišteno: Cent5, Cent10, Cent20, Šiling1, Šiling5, Šiling10, Šiling20, Šiling50, Šiling100, Šiling200
|Novčanice
|Često korišteno: Šiling500, Šiling1000, Šiling2000, Šiling5000, Šiling10000
|Središnja banka
|Banka Tanzanije
|Korisnici
Tanzanija
Tanzanija
Zašto vas zanima TZS?
